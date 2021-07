Signify : Lourdement sanctionné après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - Signify dévisse de 8% à Amsterdam, après la publication, au titre du deuxième trimestre 2021, d'un résultat net à peu près stable à 82 millions d'euros (81 millions un an auparavant) et d'une marge d'EBITA ajustée améliorée de 190 points de base à 10,9%.



A 1,61 milliard d'euros, le chiffre d'affaires du fournisseur néerlandais de solutions d'éclairage a augmenté de 9,6% en termes nominaux et de 14,1% en données comparables, les ventes de base LED ayant représenté 82% du total.



Malgré les incertitudes liées à la crise sanitaire, Signify continue d'anticiper pour l'ensemble de 2021 une marge d'EBITA ajusté entre 11,5 et 12,5%, ainsi qu'une croissance de son chiffre d'affaires en comparable entre 3 et 6%.



