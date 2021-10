Signify : Le titre chute, trimestre inférieur aux attentes

(CercleFinance.com) - Signify décroche en Bourse ce vendredi après avoir annoncé des résultats trimestriels plus faibles que prévu, pénalisés par les pénuries de composants et les problèmes de logistique.



Peu avant 11h00, le titre du spécialiste de l'éclairage perdait près de 8% sur Euronext Amsterdam, à comparer à un repli de 1% pour l'indice AEX.



Dans une note de réaction, les analystes d'UBS rappellent qu'ils s'attendaient à ce que les chiffres du troisième trimestre soient modestes, mais soulignent que ses performances s'avèrent bien pire que prévu.



Signify, qui regroupe les anciennes activités d'éclairage de Philips, a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires trimestriels de 1,64 milliard d'euros, faisant apparaître un repli organique de l'activité de 4,8%.



Si son bénéfice net s'est légèrement amélioré, passant de 90 à 94 millions d'euros d'une année sur l'autre, la marge d'exploitation ajustée a, elle, reculé à 11,1% contre 11,5% un an plus tôt.



Après ces chiffres décevants - qui éclipsent l'annonce plus satisfaisante d'un carnet de commandes en hausse de 90% - Eric Rondolat, le directeur général du groupe, précise que Signify ne vise désormais plus que la partie basse de ses objectifs pour l'exercice 2021.



