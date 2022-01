Signify : Le titre bondit après un excellent 4ème trimestre

(CercleFinance.com) - L'action Signify gagne plus de 11% ce vendredi à la Bourse d'Amsterdam suite à l'annonce par le spécialiste des ampoules et des systèmes d'éclairage de résultats trimestriels en hausse.



Le groupe a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires d'un peu plus de deux milliards d'euros pour son quatrième trimestre, ce qui correspond à une hausse de 4,5% en données comparables.



Son bénéfice net est lui ressorti à 170 millions d'euros sur le trimestre écoulé, contre 137 millions d'euros lors du quatrième trimestre de l'exercice 2020.



Dans un communiqué, Signify explique que ces résultats sont dus à une forte demande pour ses services d'éclairage connectés et à un effet rattrapage suite au report de commandes.



En dépit de la montée des coûts des matériaux, des composants et des services logistiques, sa marge opérationnelle s'est même améliorée en 2021 pour la huitième année consécutive, à 11,6% contre 10,7% un an plus tôt, ait-il remarquer.



Le groupe néerlandais, qui continue de commercialiser ses produits sous la marque Philips, dit encore s'attendre à une certaine volatilité au niveau de son activité dans le courant du premier semestre.



La société dit néanmoins prévoir une 'nouvelle année de croissance' en 2022, tablant sur une croissance de son chiffre d'affaires entre 3% et 6% en données comparables.



