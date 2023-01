Signify : Le titre bondit après des prévisions favorables

(CercleFinance.com) - Signify grimpe ce vendredi à la Bourse d'Amsterdam après avoir fait état de prévisions bien plus optimistes que prévu au titre de l'exercice 2023.



Vers 11h10, le titre du numéro un mondial de l'éclairage prend 3,9%, signant ainsi la plus forte progression de l'indice AEX.



A l'occasion de la publication de ses résultats définitifs de quatrième trimestre, le groupe a annoncé qu'il prévoyait de générer de la croissance cette année, à la fois d'un point de vue organique; mais aussi grâce à des acquisitions ciblées.



Invoquant la volatilité de l'environnement économique actuel, Signify préfère ne pas communiquer de prévisions de croissance précises, mais c'est de toute façon mieux que le consensus qui prévoyait un repli de l'activité de l'ordre de 1,5% en 2023.



La société a ajouté qu'elle entendait concentrer ses efforts sur l'amélioration de sa marge opérationnelle ajustée, attendue entre 10,5% et 11,5% cette année, et sur son flux de trésorerie disponible, qui devrait représenter entre 6% et 8% du chiffre d'affaires à l'issue de l'exercice.



Pour UBS, ces perspectives constituent une 'bonne surprise', puisqu'elles n'impliquent aucune révision à la baisse des estimations du marché pour 2023, ce que le broker considère comme une étape importante en vue de la 'normalisation' de l'activité du groupe.



