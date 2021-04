Signify : L'action grimpe après un bon premier trimestre

(CercleFinance.com) - L'action Signify gagne plus de 7% vendredi matin à la Bourse d'Amsterdam après l'annonce par le spécialiste des ampoules et des systèmes d'éclairage d'une forte hausse de son bénéfice net au premier trimestre.



Le groupe a annoncé ce matin avoir réalisé un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros sur le trimestre allant de janvier à mars, en hausse de 12% à données publiées et de 3,2% à données comparables.



Son bénéfice net s'est, lui, accru à 60 millions d'euros sur le trimestre, contre 27 millions d'euros au premier trimestre 2020.



'Les mesures d'adaptation que nous avons prises en 2020, conjuguées à notre discipline au niveau des prix, des coûts et de notre fonds de roulement ont entraîné une amélioration de notre marge opérationnelle et de notre flux de trésorerie disponible', a expliqué le directeur général, Eric Rondolat.



Pour l'exercice 2021, Signify dit désormais attendre une croissance comprise entre 3% et 6% de son chiffre d'affaires en données comparables, avec une marge opérationnelle ajustée attendue entre 11,5% et 12,5%.



A titre de comparaison, celle-ci est ressortie à 10,8% au premier trimestre.



A 11h30, le titre grimpait de 7,3%, donnant une capitalisation boursière de 6,1 milliards d'euros, alors que l'indice AEX abandonnait 0,1%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.