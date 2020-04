Signify : Entouré après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - Signify bondit de 9% à Amsterdam après la publication par le fournisseur de solutions d'éclairage d'un profit net en baisse de 39% à 27 millions d'euros pour le premier trimestre, du fait principalement de coûts liés aux acquisitions plus élevés.



Le chiffre d'affaires s'est tassé de 3,5% à 1,42 milliard d'euros. En données ajustées d'effets de changes et des acquisitions de Cooper Lighting et de Klite, les ventes comparables ont chuté de plus de 15% en comparaison annuelle.



Le groupe néerlandais, anciennement connu sous le nom de Philips Lighting et dont les dirigeants ont décidé de réduire de 20% leurs rémunérations, ne fournit pas de prévisions financières en raison des incertitudes sur les effets de la pandémie.



