Signify : Acquisition de Fluence auprès d'ams Osram

(CercleFinance.com) - Signify a annoncé lundi avoir trouvé un accord définitif en vue de faire l'acquisition de Fluence, une filiale d'ams Osram, pour un montant de 272 millions de dollars (242 million d'euros).



Le groupe d'éclairage néerlandais indique que l'opération va lui permettre de se renforcer sur le marché des solutions d'éclairage LED destinées à la production agricole, et plus particulièrement au segment de l'horticulture en Amérique du Nord.



Fluence, qui est basée dans le Texas, emploie plus de 200 personnes pour un chiffre d'affaires annuel qui atteint 141 million de dollars (124 million d'euros).



Dans un communiqué, Signify dit s'attendre à ce que le marché de l'éclairage pour l'agriculture progresse d'au moins 20% par an au cours des prochaines années pour représenter quelque 1,6 milliard d'euros à horizon 2024.



La transaction devrait être finalisée dans le courant du premier semestre 2022.



