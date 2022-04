Signify : 1,8 milliard d'euros de vente au premier trimestre

(CercleFinance.com) - Le leader mondial de l'éclairage a annoncé aujourd'hui les résultats de la société pour le premier trimestre 2022. Les ventes ont progressé de 11,8 % pour un total de 1 788 millions d'euros et CSG de 6,4%. Les ventes de LED ont représenté 84% des ventes totales (contre 82 % au premier trimestre 2021).



La marge d'EBITA ajustée est de 10,5 % (contre 10,8 % au premier trimestre 2021). Le résultat net est de 87 millions d'euros (contre 60 millions d'euros pour la même période l'an passé). Enfin le ratio dette nette/EBITDA de 1,6x (contre 1,4x au premier trimestre 2021).



'Nous avons enregistré une croissance de 6,4 % au premier trimestre et maintenu une forte marge d'EBITA ajustée à deux chiffres. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale ont eu un impact négatif sur notre flux de trésorerie. Nous prévoyons un réajustement positif à mesure que l'année avance', déclare Eric Rondolat, directeur général.



Signify maintient ses prévisions pour 2022 : croissance des ventes comparables dans une fourchette de 3 à 6 %, amélioration continue de la marge d'EBITA ajusté jusqu'à 50 points de base et un flux de trésorerie disponible supérieur à 8% du chiffre d'affaires.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.