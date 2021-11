SiemensEnergy : Reste dans le rouge mais atténue ses pertes

(CercleFinance.com) - Pour sa première année fiscale complète en tant qu'entreprise indépendante, Siemens Energy présente un chiffre d'affaires de 28,5 MdsE, en hausse de 3,7% par rapport à l'exercice précédent.



L'EBITA ajusté retrouve pratiquement son point d'équilibre (-12 ME), après être ressorti à -1543 ME lors de l'exercice précédent.



Siemens Energy enregistre une perte de 560 ME sur l'exercice 2021, soit un BPA de -0,63 euro, après une perte de 1859 ME douze mois plus tôt.

Le carnet de commande ressort à 33 MdsE sur l'année 2021, en baisse de 2,9%.



Sur le seul 4e trimestre, le chiffre d'affaires ressort en hausse de 7,4%, à 8,2 MdsE avec un EBITA ajusté de -327 ME, en recul de 1,3%. Siemens Energy enregistre une perte nette trimestrielle de 383 ME (soit un BPA de -0,43 euro), globalement en ligne avec la perte de 390 ME du 4e trimestre 2020.



Pour l'exercice 2022, Siemens Energy anticipe un chiffre d'affaires compris entre -1% à +3% par rapport à 2021 et compte renouer avec les bénéfices annuels.



