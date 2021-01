SiemensEnergy : Fait rimer éolien offshore et hydrogène vert

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa et Siemens Energy ont annoncé aujourd'hui unir leurs forces afin de s'attaquer au défi de la décarbonation de l'économie.



Les deux sociétés souhaitent développer une solution innovante consistant à intégrer un électrolyseur dans une éolienne offshore afin d'y générer directement de l'hydrogène vert.



'Nos éoliennes jouent un rôle majeur dans la décarbonation du système énergétique mondial. La conversion directe de l'énergie éolienne en hydrogène nous permettrait de faire de même pour les industries difficiles à décarboner', estime Andreas Nauen , directeur général de Siemens Gamesa.



Siemens Gamesa prévoit d'investir 80 millions d'euros et Siemens Energy 40 millions d'euros dans ces développements sur une période de cinq ans.



Une usine de démonstration offshore pourrait voir le jour d'ici 2025/2026.



