Siemens Healthineers : Une autorisation en urgence de la FDA

(CercleFinance.com) - Siemens Healthineers a annoncé lundi que la Food and Drug Administration (FDA) lui avait accordé en urgence une autorisation de mise sur le marché pour un test sérologique permettant de déterminer si une personne a produit des anticorps en réponse à une infection au Covid-19.



La filiale d'équipements médicaux du géant industriel allemand Siemens explique que son test permet de détecter la présence d'anticorps IgM et IgG, même chez les patients dits asymptomatiques.



Le feu vert de la FDA va permettre au producteur de matériel médical de livrer immédiatement plus d'un million de tests aux laboratoires et aux établissements de santé.



Siemens Healthineers se dit prêt à atteindre une capacité de production de plus de 50 millions de tests par mois dès juin.



