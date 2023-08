Siemens Healthineers : Titre en repli, l'avis d'un broker

(CercleFinance.com) - Siemens Healthineers cède près de 2% à Francfort alors que UBS a annoncé ce matin réduire son objectif de cours sur le titre, passant de 59 à 57 euros, tout en conservant son conseil 'achat' sur la valeur.



'Le repli du cours de Bourse fournit un nouveau point d'entrée intéressant, mais cette fois, les investisseurs se concentrent sur l'exécution de Siemens Healthineers, et non sur la dynamique du marché', estime le broker au lendemain de la publication trimestrielle.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.