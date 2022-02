Siemens Healthineers : Relève ses perspectives pour l'exercice

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2022 a de nouveau augmenté par rapport au trimestre précédent. Sur une base comparable, le chiffre d'affaires a augmenté de 9,5 % à 5 068 millions d'euros. Si l'on exclut les tests rapides de détection de l'antigène COVID-19, la croissance du chiffre d'affaires est de 4,5 %. Tous les segments ont contribué à cette croissance.



L'EBIT ajusté a augmenté de 22% au premier trimestre par rapport à la période précédente pour atteindre 898 millions d'euros. La marge EBIT ajustée de 17,6 est en baisse par rapport à l'année précédente, en raison d'effets de change négatifs et de coûts d'approvisionnement et de logistique actuellement plus élevés.



Le bénéfice de base ajusté par action a augmenté de 12 % pour atteindre 0,55 E, contre 0,49 E au trimestre précédent.



' En raison de la demande accrue de tests antigéniques rapides de la COVID-19 en Europe et de l'approbation de nos tests antigéniques rapides aux États-Unis, nous relevons nos perspectives pour l'exercice 2022. Les perspectives reposent désormais sur l'hypothèse que le segment Diagnostics générera environ 700 millions d'euros (contre environ 200 millions d'euros auparavant) de chiffre d'affaires avec des tests antigéniques rapides COVID-19. En conséquence, nous prévoyons désormais une croissance comparable du chiffre d'affaires comprise entre 3% et 5% (auparavant : 0% à 2%) et un bénéfice de base ajusté par action compris entre 2,18 E et 2,30 E (auparavant : 2,08 E à 2,20 E) ' indique le groupe.



