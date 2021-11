Siemens Healthineers : Présente des résultats annuels record

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Siemens Healthineers publie aujourd'hui un chiffre d'affaires de 5,1 MdsE au titre du 4e trimestre de son exercice 2021, soit une hausse de 14,4% en données comparables par rapport au 4e trimestre du précédent exercice.



L'EBIT ajusté trimestriel ressort à 793 ME, en hausse de 26% par rapport à la même période un an plus tôt, tandis que le bénéfice net s'établit à 466 ME (+8%), soit un BPA ajusté de 0,53 euro (+10%).



Sur l'ensemble de l'exercice Siemens Healthineers publie ainsi un chiffre d'affaires record de 18 MdsE (+19,3% en comparable), un EBIT ajusté de 3,1 MdsE (contre 2,2 MdsE un an plus tôt) et un bénéfice net de 1,7 MdE en hausse de 23%. Le BPA ajusté annuel ressort ainsi à 2,03 euros (+26%).



La société propose un dividende de 0,85 euro par action.



