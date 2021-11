Siemens Healthineers : Porté par un relèvement de prévisions

(CercleFinance.com) - L'action Siemens Healthineers brille ce jeudi à la Bourse de Francfort après le relèvement par le groupe allemand de ses prévisions de croissance à moyen terme.



Le titre prend actuellement près de 5%, signant la meilleure performance de l'indice DAX, alors que l'indice paneuropéen STOXX Europe 600 Health Care du secteur de la santé recule de près de 0,1%.



Dans le cadre de son plan stratégique à horizon 2025, le groupe de technologies pour le secteur médical dit désormais prévoir une croissance annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre 6% et 8% à périmètre comparable, contre un précédent objectif d'une croissance supérieure à 5%.



Son bénéfice par action (BPA) ajusté devrait pour sa part croître à un rythme compris entre 12% et 15% sur la période allant de 2023 à 2025, à comparer avec un objectif d'au moins 10% jusqu'ici.



Pour les analystes d'UBS, ces nouvelles ambitions de moyen terme sont dues pour l'essentiel à la vigueur des activités d'imagerie médicale et au succès de l'intégration de Varian, l'entreprise américaine dont le groupe a récemment bouclé le rachat.



Les activités consacrées aux diagnostics de laboratoire et aux thérapies avancées s'inscrivent, elles, en ligne avec les attentes d'après le bureau d'analyse.



La hausse du titre Siemens Healthineers ce mercredi, qui entraîne l'action de sa maison-mère Siemens dans son sillage (+1,5%), porte sa progression depuis le début de l'année à plus de 51%.



