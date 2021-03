Siemens Healthineers : Placement privé de 2,3 MdsE

(CercleFinance.com) - Siemens Healthineers a placé avec succès 53 millions de nouvelles actions auprès d'investisseurs institutionnels



Le prix de placement a été fixé à 44,10 euros par action, ce qui s'est traduit par un produit brut d'environ 2,34 milliards d'euros avant déduction des commissions et charges.



Siemens Healthineers prévoit d'utiliser le produit net pour financer partiellement l'acquisition prévue de Varian Medical Systems.



' Avec cette nouvelle AK privée, le groupe aura ainsi financé plus de 90% de l'opération (1,4MdsE restant environ) dont près de 40% au travers d'AK privées ' indique Invest Securities.



