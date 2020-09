Siemens Healthineers : Partenariat aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Siemens Healthineers a annoncé mercredi la signature d'un partenariat de 10 ans avec le groupe hospitalier américain WakeMed Health & Hospitals portant sur l'utilisation d'outils robotiques et de systèmes d'imagerie avancés.



Aux termes de l'accord, Siemens Healthineers et WakeMed auront recours à l'intelligence artificielle afin de favoriser l'identification rapide de certaines pathologies, de réduire la variance des conclusions des études d'imagerie et de lancer de nouvelles approches cliniques.



Basé à Raleigh (Caroline du Nord), WakeMed affiche une capacité de 940 lits et emploie 9.800 personnes, dont 1.300 médecins détachés.



