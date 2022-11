Siemens Healthineers : Hausse de 22% du BPA ajusté

(CercleFinance.com) - Siemens Healthineers publie un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros au titre du 4e trimestre de son exercice fiscal 2022, en hausse de 6.8% en données comparables par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBIT ajusté ressort à 1.01 MdE, en hausse de 27%, tandis que le bénéfice net s'établit à 636 ME, en hausse de 36%.



Le BPA ajusté atteint 0.65 euro, en progression de 22% par rapport à l'exercice précédent à la même période.



' Dans l'ensemble, l'équipe de Siemens Healthineers a obtenu d'excellents résultats au quatrième trimestre et a conclu avec succès un nouvel exercice malgré des conditions très difficiles, souligne Bernd Montag, directeur général de Siemens Healthineers.



Le responsable précise avoir relevé et atteint à deux reprises les objectifs annuels de croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices. 'De plus, l'augmentation continue des prises de commandes renforce notre confiance pour l'exercice 2023 ', poursuit-il.



Dans ce contexte, Siemens Healthineers anticipe une croissance comparable du chiffre d'affaires 2023 comprise entre -1% et 1% par rapport à l'exercice 2022. Hors chiffre d'affaires des tests rapides d'antigène COVID-19, cela correspond à une croissance comparable du chiffre d'affaires comprise entre 6% et 8%.



La société table par ailleurs sur un BPA ajusté compris entre 2 et 2.2 euros.



