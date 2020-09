Siemens Healthineers : Collaboration avec Novartis

(CercleFinance.com) - Siemens Healthineers a annoncé lundi la signature d'un accord de collaboration avec Novartis portant sur la conception et la commercialisation de tests de diagnostic.



Le groupe de santé allemand indique qu'il va collaborer dans un premier temps avec le laboratoire pharmaceutique suisse sur le développement d'une technologie de neurofilament à chaîne légère (NfL) sérique devant permettre de détecter l'activité de la sclérose en plaques.



Les deux sociétés prévoient également de collaborer, de manière plus générale, sur l'identification de biomarqueurs censés marquer l'apparition des symptômes d'autres maladies neurologiques.



