Siemens Healthineers : Bénéfice en hausse, prévision relevée

(CercleFinance.com) - Siemens Healthineers a fait état lundi d'une hausse de 8% de son bénéfice net trimestriel, à 447 millions d'euros, porté notamment par une forte demande pour ses tests antigéniques rapides contre le Covid.



Le chiffre d'affaires du géant allemand du diagnostic a progressé de 7,6% à près de quatre milliards d'euros sur son deuxième trimestre fiscal, clos fin mars, une progression qui atteint 12,9% à données comparables.



Le géant de l'imagerie médicale - qui fait état d'une demande soutenue pour ses systèmes de radiographie et de tomographie assistée par ordinateur - indique néanmoins que sa marge ajustée s'est tassée à 16,8% contre 18% un an plus tôt.



'Le groupe annonce un deuxième trimestre 2020/21 au-dessus des attentes sur la croissance, mais en-dessous au niveau de la marge', soulignent ce matin les équipes d'Invest Securities.



Selon un consensus fourni par la société, les analystes prévoyaient en moyenne un bénéfice net de 411 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 3,9 milliards.



Healthineers a par ailleurs relevé ses prévisions annuelles, tablant désormais sur une croissance du chiffre d'affaires de 14% à 17% à périmètre comparable sur l'exercice en cours, contre une précédente prévision établie entre 8% et 12%.



Suite à ces annonces, le titre du groupe allemand était en hausse de 1,4% à la Bourse de Francfort lundi matin.



