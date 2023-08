Siemens Healthineers : Baisse surprise du profit trimestriel

(CercleFinance.com) - Siemens Healthineers a fait état mercredi d'un recul surprise de son bénéfice opérationnel au deuxième trimestre, toujours affecté par la faiblesse de ses activités de tests antigéniques Covid-19.



Son bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (Ebit) s'est replié de 3% à 740 millions d'euros alors que les analystes tablaient sur un résultat stable à 765 millions d'euros, selon un consensus fourni par l'entreprise.



Autre déception, la marge ajustée s'est tassée à 14,2% contre 14,7% un an plus tôt.



Le chiffre d'affaires du spécialiste de l'imagerie médicale a progressé de 0,3% à 5,2 milliards d'euros sur le trimestre clos fin juin, mais affiche une hausse de 3,6% à périmètre comparable.



Healthineers a réaffirmé sa prévision d'une évolution du chiffre d'affaires de -1% à +1% à périmètre comparable cette année (+6% à +8% hors tests antigéniques du Covid-19).



Le bénéfice par action ajusté est quant à lui toujours attendu entre deux et 2,20 dollars.



Cette publication était boudée par les investisseurs, puisque le titre du groupe allemand, contrôlé à 75% par Siemens, chutait de plus de 6% mercredi matin à la Bourse de Francfort.



