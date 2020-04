Siemens Gamesa : Va fournir des éoliennes en Pologne

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa va fournir 63 éoliennes à plusieurs clients polonais à la suite de la dernière enchère du pays réalisée en décembre 2019.



Les trois projets, qui totalisent 184 MW, font suite à cinq autres projets qui avaient déjà été attribués dans le cadre d'une enchère en 2018 d'une capacité de 153 MW, a indiqué le groupe industriel espagnol.



Au total, Siemens Gamesa a désormais sécurisé la fourniture de turbines pour huit projets, représentant un volume allant jusqu'à 337 MW, ce qui est suffisant pour approvisionner 530 000 foyers.



La Pologne est considérée comme l'un des marchés de l'énergie éolienne les plus dynamiques en Europe et même dans le monde.



