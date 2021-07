Siemens Gamesa : Sanctionné pour un abaissement d'objectifs

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa dévisse de 14% à Madrid, sanctionné pour l'abaissement de ses objectifs pour l'exercice 2020-21, avec une marge d'EBIT ajustée désormais anticipée entre -1% et 0%, et des revenus à la borne basse de sa fourchette précédente (10,2-10,5 milliards).



L'équipementier pour énergies renouvelables justifie cet ajustement par la forte hausse des coûts des matières premières et une estimation rehaussée des coûts de lancement de la plateforme 5.X, éléments dont l'impact est exacerbé par la pandémie.



A titre préliminaire, Siemens Gamesa fait part, au titre de son troisième trimestre comptable, d'un EBIT ajusté de l'ordre de -150 millions d'euros et de revenus d'environ 2,7 milliards, ainsi que de prises de commandes de 1,5 milliard d'euros.



