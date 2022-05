Siemens Gamesa : Repli du titre, un broker abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa cède près de 5% à Madrid, pénalisé par une analyse de Berenberg qui a réaffirmé son conseil 'conserver' sur le titre avec un objectif de cours réduit à 12,5 euros, dans le sillage d'un abaissement de ses estimations de BPA 2022 et 2023 en raison de moindres volumes et des marges supposés.



Le broker allemand considère la prochaine journée des marchés de capitaux de Siemens Energy, le 24 mai, comme une occasion probable d'aborder la question d'un éventuel rachat des minoritaires au capital de Siemens Gamesa.



'Cependant, compte tenu de la dynamique négative actuelle de l'entreprise, Siemens Energy n'est peut-être pas pressé d'intervenir s'il estime que le cours de l'action SGRE pourrait continuer à baisser', prévient-il toutefois.





