Siemens Gamesa : Pertes limitées après un nouveau warning

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa parvient à limiter son repli en Bourse ce mercredi après avoir renoncé à ses prévisions annuelles, un avertissement qui fait suite à des résultats trimestriels plus mauvais que prévu.



Autour de 11h00, l'action du spécialiste espagnol des énergies renouvelables cède environ 0,7%. Le titre accuse encore une baisse de plus de 27% depuis le début de l'année.



Siemens Gamesa a fait état ce matin de résultats préliminaires inférieurs aux attentes au titre de son deuxième trimestre fiscal, qui s'est clos fin mars.



Pour la période janvier-mars, le fabricant d'éoliennes s'attend à enregistrer un chiffre d'affaires trimestriel de l'ordre de 2,2 milliards d'euros pour une perte d'exploitation de 304 millions d'euros.



A titre de comparaison, les analystes attendaient une perte opérationnelle moins marquée, située autour de 140 millions d'euros.



'L'équipe de direction invoque les tensions géopolitiques, l'inflation en termes de coûts et les difficultés à déployer la plateforme 5.X', réagissent ce matin les équipes de RBC.



Siemens Gamesa a par ailleurs ajouté que ses précédentes prévisions établies pour l'exercice en cours n'étaient plus valables et qu'elles faisaient actuellement l'objet d'une réévaluation.



Cet avertissement était néanmoins contrebalancé par l'annonce surprise d'une cession d'actifs, le groupe ayant officialisé ce matin la vente à SSE de l'ensemble de ses projets en Europe du Sud (Espagne, Italie, France) pour un montant de 580 millions d'euros.



'Cela va permettre d'injecter du cash, ce qui constitue une bonne nouvelle' se félicitent les analystes de RBC.



