Siemens Gamesa : Perte nette trimestrielle de 884 ME

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa a annoncé aujourd'hui les résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2023 (oct-nov-dec 22).



La performance économique au cours de cette période a été fortement impactée par le résultat de l'évaluation du parc installé, affectant principalement l'activité de services.



En effet, la société annonce avoir détecté une tendance à la hausse du taux de défaillance de certains composants, entraînant des coûts de garantie et de maintenance plus élevés que prévu. L'entreprise met déjà en oeuvre des mesures afin de réduire autant que possible l'impact futur d ces défaillances.



Finalement, entre octobre et décembre 2022, le chiffre d'affaires de Siemens Gamesa s'est établi à 2 milliards d'euros (+9,8 % d'une année sur l'autre) avec un EBIT publié de -878 ME et une perte nette trimestrielle de 884 ME.



Toujours au cours de cette même période, Siemens Gamesa a signé 1.6 milliard de nouvelles commandes (soit -35 % d'une année sur l'autre), portant à 33,7 milliards d'euros le nombre total de commandes enregistrées à fin décembre 2022.



' Compte tenu de l'impact des conditions de la chaîne d'approvisionnement, les nouvelles commandes signées offrent une bien meilleure protection contre l'inflation, la volatilité des coûts des produits et les perturbations logistiques que celles signées par le passé ', souligne Siemens Gamesa.





