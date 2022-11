Siemens Gamesa : Perte nette de -940 ME sur l'exercice

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 9 814 millions d'euros d'octobre 2021 à septembre 2022 (-4% d'une année sur l'autre).



L'EBIT avant coûts d'intégration et de restructuration s'élève à -581 millions d'euros, avec une marge EBIT de -5,9%.



' Ces chiffres sont le résultat de l'instabilité de l'approvisionnement et des retards dans l'exécution de projets, des défis liés à la montée en puissance de la plate-forme Siemens Gamesa 5.X, de la réduction de l'activité de fabrication et des défaillances et réparations de composants dans les plates-formes terrestres existantes ' indique le groupe.



' Cet impact a été partiellement compensé par la vente réussie d'actifs de développement renouvelable dans le sud de l'Europe '.



La société a clôturé l'exercice avec une perte nette de 940 millions d'euros (contre -627 millions d'euros pour l'exercice 2021).



Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 3 372 millions d'euros (+17,8%). La société a réalisé un bénéfice net de 286 millions d'euros pour le trimestre allant de juillet à septembre 2022.



Les prises de commandes de juillet à septembre ont augmenté de 53% d'une année sur l'autre pour atteindre 4 405 millions d'euros.



Siemens Gamesa a signé des commandes pour 11 598 millions d'euros au cours des 12 derniers mois, portant le carnet de commandes de la société à un record de 35 051 millions d'euros, soit une augmentation de 2 509 millions d'euros en glissement annuel.



