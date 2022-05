Siemens Gamesa : Perte nette de 377 ME au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa publie un chiffre d'affaires de 2,17 MdsE au titre du 2e trimestre de son exercice 2022 (soit la période de 3 mois s'étant achevée le 31 mars 22) en recul de 7% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'EBIT publié ressort à -385 ME et Siemens Gamesa enregistre une perte nette de 377 ME sur la période.



'Ces résultats illustrent les défis internes et externes actuels auxquels nous sommes confrontés. Depuis que j'ai rejoint l'entreprise en tant que directeur général le 1er mars, nous avons travaillé dur pour identifier les causes profondes de notre sous-performance', explique Jochen Eickholt qui indique rester confiant quant au rôle que jouera l'entreprise, à long terme pour assurer l'indépendance énergétique dans un contexte d'urgence climatique.



Pour l'exercice 2022, Siemens Gamesa anticipe un chiffre d'affaires en recul de 9% à 2% par rapport à l'exercice 2021, et une marge EBIT de -4%.



