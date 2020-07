Siemens Gamesa : Nouvelle directrice financière en décembre

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa Renewable Energy annonce les nominations de Beatriz Puente comme directrice financière (CFO), ainsi que de Lars Bondo Krogsgaard et de Juan Gutiérrez comme directeurs généraux des business units onshore et service, respectivement.



Beatriz Puente rejoindra le fabricant d'éoliennes le 1er décembre, venant de NH Hotels où elle était executive managing director finance & administration depuis 2015. Auparavant, elle a occupé durant plus de deux ans le poste de CFO du groupe aéroportuaire Aena.



