Siemens Gamesa : Nouveau contrat dans l'éolien en France

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa a annoncé lundi avoir remporté un nouveau contrat portant sur la construction et l'entretien d'un parc d'éoliennes au large des côtes françaises.



Le projet attribué par le consortium d'EDF Renouvelables, d'une capacité de 448 MW mégawatts, sera installé dans la Manche, à 10 km de la cote normande du Bessin, avec une entrée en service prévue en 2024, précise le groupe industriel.



Siemens Gamesa fournira 64 turbines éoliennes et assurera les services et maintenance sur le parc pendant une durée de 15 ans.



Ce contrat s'ajoute à un précédente commande représentant l'équivalent de 497 MW déjà conclue l'an dernier auprès du consortium EDF Renouvelables pour un projet de parc offshore devant être construit aux larges de Fécamp.



Fort d'un carnet de commandes de plus d'un GW dans l'Hexagone, Siemens Gamesa a prévu d'ouvrir une nouvelle usine au Havre, avec l'objectif de commencer à produire de premiers rotors et nacelles à compter de l'an prochain.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.