Siemens Gamesa : Nommé pour deux projets en mer du Nord

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa annonce avoir été nommé, sous conditions, par Ørsted fournisseur de turbines préféré pour deux projets d'énergie éolienne offshore en mer du Nord allemande, totalisant 1,142 GW.



'Sur les sites de 900 MW de Borkum Riffgrund 3 et de 242 MW de Gode Wind 3, Siemens Gamesa déploiera sa nouvelle éolienne offshore SG 11.0-200 DD. Un contrat de service et de maintenance de cinq ans est inclus', détaille le groupe.



L'attribution est soumise à certaines conditions, notamment la décision finale d'investissement d'Ørsted.







Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer