Siemens Gamesa : Les prévisions d'un analyste

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse indique que ses estimations d'EBIT chutent de 16% en 2020 et de 4% en 2021. Le bureau d'analyses confirme son conseil à surperformance sur la valeur mais abaisse son objectif de cours à 14,5 E (contre 15 E).



' La production offshore est plus résistante que la production onshore: Siemens Gamesa réalise environ 30% du chiffre d'affaires en offshore ' indique le bureau d'analyses.



' Le principal risque concerne les commandes onshore, que nous prévoyons de reconduire au second semestre 2020. SGRE est plus exposé à l'Inde et à l'Europe qu'aux États-Unis, qui est un marché tendu '.



' Nous sommes déjà prudents sur nos prévisions d'installation d'éolienne à long terme. Nous pensons que l'entreprise peut absorber une fermeture prolongée des installations de fabrication et / ou un tarissement de la demande du marché final ' rajoute Crédit Suisse.



