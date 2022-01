Siemens Gamesa : Le titre rebondit, un analyste en renfort

(CercleFinance.com) - L'action Siemens Gamesa rebondit lundi à la Bourse de Madrid après que Credit Suisse a relevé sa recommandation sur le titre à 'surperformance', contre 'neutre' jusqu'ici.



L'intermédiaire, qui établit un nouvel objectif de cours de 22,4 euros, justifie son conseil en indiquant percevoir de 'la lumière au bout du tunnel' pour le fabricant de turbines d'éoliennes.



Après ces commentaires, l'action Siemens Gamesa retrouvait le chemin de la hausse lundi, signant un gain de l'ordre de 1%.



'Suite à la baisse d'environ 46% du cours de Bourse au cours des 12 derniers mois, nous passons positifs sur le titre', explique Credit Suisse dans sa note.



Le broker indique notamment s'attendre à ce que le groupe industriel répercute désormais les hausses de ses coûts logistiques et de ses prix de production au niveau de sa tarification et à ce que ses marges s'améliorent.



Le titre avait lourdement dévissé il y a une dizaine de jours suite à un nouvel avertissement sur résultats.



