Siemens Gamesa : La nomination du nouveau DG a été approuvée

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa Renewable Energy a tenu hier son assemblée générale annuelle 2022 à Bilbao. Les actionnaires ont approuvé l'ensemble des points à l'ordre du jour, notamment les nominations de Jochen Eickholt en tant que directeur exécutif, de Francisco Belil, en qualité d'administrateur indépendant et André Clarck, comme administrateur propriétaire.



Malgré les défis actuels, les perspectives à long terme de l'entreprise restent prometteuses, assure Siemens Gamesa, les énergies renouvelables restant 'une solution clé au défi de la décarbonation des économies'.



'Il est de notre devoir de relever ce défi et de nous efforcer de tirer le meilleur parti de l'énergie éolienne dans les années à venir. Je crois que nous avons la bonne combinaison de personnes et de technologie chez Siemens Gamesa pour nous aider à faire exactement cela', a annoncé Jochen Eickholt dans son premier discours aux actionnaires en tant que directeur général.



