Siemens Gamesa : L'OPA de Siemens Energy ouvre aujourd'hui

(CercleFinance.com) - Siemens Energy a annoncé mardi que son offre publique d'achat (OPA) sur Siemens Gamesa avait ouvert aujourd'hui et qu'elle se prolongerait pendant une période de 36 jours calendaires, soit jusqu'au 13 décembre.



Le groupe énergétique allemand avait annoncé hier avoir reçu le feu vert de la CNMV, l'autorité boursière espagnole, pour le lancement de son offre de rachat sur les 32,9% de Siemens Gamesa qu'il ne détient pas encore.



Siemens Energy avait officialisé en mai dernier son souhait de racheter sa filiale de turbines éoliennes confrontée à des difficultés industrielles et financières depuis de longs trimestres.



Son offre de rachat a été libellée à un prix de 18,05 euros par action.



Le groupe prévoit de retirer sa filiale de la cote s'il parvient à atteindre le seuil d'au moins 75% du capital.



