Siemens Gamesa : Extension d'un énorme contrat d'entretien

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa annonce une prolongation de 5 à 15 ans du contrat d'entretien de la centrale éolienne de 714 MW d'East Anglia ONE, avec ses clients ScottishPower Renewables et Bilbao Offshore Holdings Limited, soit l'un des plus importants contrats de l'histoire de la 'business unit' de Siemens Gamesa, précise l'entreprise.



Les 102 turbines d'East Anglia ONE, situées au large des côtes du Suffolk (Angleterre), délivrent une énergie propre et verte à l'équivalent de 630 000 foyers britanniques.



L'extension du contrat intervient un an seulement après la mise en service de la dernière éolienne. Le contrat comprend la fourniture d'une logistique offshore et de navire auto-élévateurs.



