Siemens Gamesa : Envisage de construire une usine de nacelles

(CercleFinance.com) - La société Siemens Gamesa fait part de son intention de construire une importante usine de fabrication de nacelles offshore dans l'État de New York, sous réserve que les éoliennes de l'entreprise soient sélectionnées par les autorités de New York dans leur troisième appel d'offres éolien offshore.



L'installation serait alors située sur le port de Coeymans et permettrait de générer quelque 420 emplois directs.



Siemens Gamesa rappelle que New York prévoit de rechercher un minimum de 2 GW d'énergie éolienne offshore, et jusqu'à 4,7 GW lors de ce troisième cycle d'approvisionnement pour atteindre un total de 9 GW d'énergie éolienne offshore.



