Siemens Gamesa : En repli, un analyste n'est plus à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de près de 1,2% après l'analyse de Crédit Suisse qui a abaissé son opinion sur le titre passant à neutre (contre superformance) mais relève son objectif de cours à 23,40 E (contre 16,50 E).



' Nous augmentons nos prévisions d'installation d'éoliennes en mer à 5GW en 2025 et nous augmentons notre taux de croissance pour la période 2027-2040 à c5% par an (de c2,5%) ' indique le bureau d'analyses.



' Nos estimations du BPA 2021E/2022E/2023E diminuent de 41%/16%/5% pour s'aligner sur les orientations et les coûts de réalisation du plan d'entreprise '.



Crédit Suisse s'attend à des marges d'EBIT de 13 % en offshore, 20 % dans les services et 10 % dans le secteur onshore, ce qui permet d'atteindre la fourchette de 8 à 10 % pour l'ensemble du groupe.



