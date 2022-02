Siemens Gamesa : Départ du directeur général après une perte

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa a annoncé jeudi le départ de son directeur général après la comptabilisation d'une perte nette de plus de 400 millions d'euros sur le trimestre écoulé, liée à des difficultés à mener des projets.



Jochen Eickholt, un cadre dirigeant issu des équipes de Siemens Energy, remplacera Andreas Nauen avec prise d'effet au 1er mars.



'Siemens Gamesa rencontre des difficultés significatives dans son activité onshore au sein d'un marche très compliqué et nous avons nommé un dirigeant disposant d'un solide historique dans la gestion des situations opérationnelles complexes et dans le redressement réussi d'entreprises sous-performantes', explique Miguel Angel Lopez, le président du conseil d'administration.



Sur le premier trimestre de son exercice fiscal 2021/2022, Siemens Gamesa a vu son chiffre d'affaires chuter de plus de 20%, à 1,8 milliard d'euros, tandis que sa perte nette se montait à 403 millions d'euros.



Dans son communiqué, le fabricant de turbines d'éoliennes dit ne pas envisager de normalisation de son activité cette année et prévoit désormais un chiffre d'affaires en baisse de 2% à 9% sur l'ensemble de l'exercice.



Seul motif de consolation, son carnet de commandes s'avère conséquent avec un 'backlog' en hausse de 12% à 33,6 milliards d'euros à l'issue du trimestre.



A la Bourse de Madrid, l'action du groupe industriel limitait son repli à 0,5% ce matin, mais ses pertes atteignent désormais 45% sur les 12 derniers mois.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.