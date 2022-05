Siemens Gamesa : Contrat pour trois parcs éoliens en Espagne

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa a annoncé lundi avoir remporté un contrat portant sur l'installation et l'entretien de trois parcs éoliens près de La Corogne, en Espagne.



Le projet - décroché en coopération avec le producteur d'électricité indépendant Greenalia - doit afficher une capacité totale de 110 mégawatts, suffisante pour alimenter 90.000 ménages espagnols en électricité propre lorsqu'il entrera en service d'ici à la fin 2023.



Le groupe industriel a été chargé de fournir 22 turbines éoliennes, dont il assurera la maintenance pendant 25 ans.



Siemens Gamesa dispose actuellement d'une capacité totale installée de 15 GW en Espagne, soit plus de la moitié de la capacité du pays.



Pour mémoire, Siemens Energy a annoncé il y a une dizaine de jours son intention de lancer une offre publique d'achat sur Siemens Gamesa afin de retirer sa filiale de la cote suite à toute une série de sévères avertissements sur résultats.



