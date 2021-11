Siemens Gamesa : Contrat de maintenance des turbines Nordex

(CercleFinance.com) - La société Siemens Gamesa annonce qu'elle va assurer pour la première fois la maintenance des dix turbines des plates-formes Nordex Gamma et Nordex Delta de Zweite Bürgerwindpark Behrendorff GmbH und Co. KG, dans le nord de l'Allemagne.



Le contrat de maintenance complet avec Behrendorf couvre huit turbines pendant 11 ans et deux turbines pendant 16 ans. Au total, la puissance des 10 turbines s'élève à 26,5 MW.



'Nous sommes ravis de la décision de Bürgerwindpark Behrendorf de nous confier l'entretien et la maintenance de ses turbines Nordex et nous nous réjouissons à l'idée d'un avenir prospère ensemble', a commenté Paulina Hobbs, directrice générale des services de Siemens Gamesa en Europe du Nord et Moyen-Orient.



