Siemens Gamesa : Commande ferme de 23 éoliennes par Ørsted

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa annonce qu'Ørsted, firme danoise du secteur énergétique, lui a passé une commande ferme de 23 éoliennes offshore (modèle SG 11.0-200 DD) afin d'équiper le parc éolien Gode Wind 3, situé dans les eaux allemandes à proximité de la frontière germano-néerlandaise



La commande - de 242 MW - est associée à un contrat de service de cinq ans. Les installations devraient être achevées en 2024, estime Siemens Gamesa.



Siemens Gamesa précise que la confirmation de cette commande coïncide avec l'augmentation des objectifs de production d'énergie éolienne offshore de la nouvelle coalition au pouvoir outre-Rhin: l'objectif initial de 20 GW installés d'ici 2030 a été porté à 30 GW à la même date, et les objectifs pour 2035 et 2045 ont été portés à 40 GW et 70 GW respectivement.



