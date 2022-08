Siemens Gamesa : Collaboration avec Eurowind Energy

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa annonce une nouvelle collaboration avec son partenaire de longue date, Eurowind Energy, afin de revenir dans le secteur éolien roumain après près de 10 ans d'arrêt.



L'accord avec Eurowind prévoit la fourniture de huit turbines SG 6.6-170 au projet éolien de Pecineaga sur un site à environ 50 km de Constanta.



Les turbines seront installées sur des tours de 135 mètres et l'installation devrait être réalisée au second semestre 2024.



Les entreprises ont également signé un contrat de service de 20 ans couvrant la maintenance des turbines sur cette période.



