Siemens Gamesa : Andreas Nauen a été nommé DG

Le conseil d'administration et Markus Tacke ont convenu d'un commun accord de résilier son contrat de DG, avec effet au 17 juin 2020. Andreas Nauen qui a dirigé avec succès les activités offshore de la société, a été nommé nouveau DG avec effet immédiat.



' En mai, Andreas Nauen avait déclaré que son ambition était de conserver une part de marché de plus de 50% à l'échelle mondiale sur l'offshore (58% en 2017, 31% en 2018 et 44% en 2019) ce qui suppose de remporter au moins la moitié des appels d'offres sur la planète ' indique ce matin Aurel BGC.



Le groupe indiqué également qu'en raison de l'impact financier de Covid-19, l'EBIT sera négatif au troisième trimestre, avant les PPA et les coûts d'intégration et de restructuration.



