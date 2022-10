Siemens Gamesa : Accords pour 3 projets éoliens à Taïwan

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa annonce avoir signé un accord de fourniture de turbines avec Hai Long Offshore Wind Project concernant trois projets éoliens offshore à Taïwan, à savoir les projets de Hai Long 2A (300 MW), Hai Long 2B (232 MW) et Hai Long 3 (512 MW), soit un total de 1044 MW.



Siemens Gamesa indique que 73 éoliennes SG 14-222 DD seront déployées, assorties d'un contrat de service de 15 ans qui pourra être étendu à 20 ans.



Entre autres éléments, Siemens Gamesa fournira la logistique offshore et les installations de service d'exploitation et de maintenance pour les trois projets.



La conversion de ces accords en commande ferme est attendue au cours de l'année 2023, précise Siemens Gamesa qui pourra d'ailleurs s'appuyer sur son usine d'assemblage de Taichung (une ville de Taïwan) pour accompagner ces nouveaux projets.



