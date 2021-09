Siemens Energy : Va fournir sa technologie HVDC à Greenlink

(CercleFinance.com) - Siemens Energy et son partenaire de consortium Sumitomo Electric ont signé un contrat avec Greenlink Interconnector Limited prévoyant que Siemens Energy fournisse la technologie de convertisseur à courant continu haute tension (HVDC) de 500 MW pour la liaison électrique de 190 km entre Irlande et Grande Bretagne.



L'électricité pouvant y circuler dans les deux sens en fonction de l'offre et de la demande dans chaque pays, cette technologie offrira aux deux pays une stabilité accrue du réseau, une sécurité d'approvisionnement électrique ainsi qu'une intégration rentable de l'énergie à faible émission carbone.



Les travaux débuteront début 2022 après la clôture financière de l'accord.





