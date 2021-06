Siemens Energy : Va fournir des turbines dans le Nebraska

(CercleFinance.com) - Siemens Energy va fournir deux turbines SGT6-5000F pour alimenter la nouvelle centrale de Turtle Creek Station de l'Omaha Public Power District (OPPD) à Papillion, dans le Nebraska. Ces turbines vont permettre de soutenir cette installation solaire à grande échelle.



La fiabilité de la production d'électricité supplémentaire aidera l'Omaha Public Power District (OPPD) à répondre aux besoins énergétiques croissants de la communauté dans le cadre de son initiative Power with Purpose.



' La conception moderne de la turbine à démarrage rapide permet de réduire les émissions au démarrage par rapport aux systèmes traditionnels ' indique le groupe.



' Les turbines à gaz naturel, capables de fonctionner avec 30 % d'hydrogène et de biodiesel pour soutenir les progrès technologiques futurs, offrent une alimentation de secours qui permettra de poursuivre l'intégration des énergies renouvelables dans le portefeuille de l'OPPD ' rajoute Siemens Energy.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.