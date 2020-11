Siemens Energy : Un trimestre 'solide', mais le titre chute

(CercleFinance.com) - Siemens Energy a annoncé un quatrième trimestre fiscal 'solide' dans un environnement de marché qui reste 'difficile' et 'incertain' en raison de la pandémie de coronavirus.



Malgré cette annonce, les actions sont en baisse ce matin de près de 4% à la Bourse de Francfort.



La société allemande - qui publie pour la première fois des bénéfices en tant que société cotée - a déclaré que l'EBITA ajusté avant éléments exceptionnels a atteint 70 millions d'euros au cours du dernier trimestre, ce qui représente une marge de seulement 0,9 %.



Sans les éléments exceptionnels de 402 millions d'euros sur le trimestre, les résultats auraient été conformes à ceux de l'année dernière, a déclaré la société.



Le chiffre d'affaires a chuté de 8 % à 7,6 milliards d'euros au cours du dernier trimestre, principalement en raison d'une baisse dans le segment du gaz et de l'électricité, en raison des retards et à des projets reportés principalement en raison de la pandémie.



Malgré cela, Siemens Energy a confirmé ses prévisions, réitérant ses perspectives pour l'année fiscale 2021, qui comprennent une croissance nominale des ventes entre 2 et 12 % et une marge EBITA ajustée de 3 à 5 %, avant éléments exceptionnels.



