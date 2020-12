Siemens Energy : Un projet d'usine d'e-carburant au Chili

(CercleFinance.com) - Rejoint par Porsche et plusieurs sociétés internationales, Siemens Energy annonce le développement et la mise en oeuvre d'un projet pilote au Chili afin de créer la première usine dédiée à la fabrication de carburants synthétiques neutres pour le climat (e -carburants).



Dans la phase pilote, environ 130 000 litres d'e-carburants seront produits dès 2022, assure Siemens Energy. Lors des deux phases suivantes, la capacité sera ensuite portée à environ 55 millions de litres d'e-carburants par an d'ici 2024, puis à environ 550 millions de litres des e-carburants d'ici 2026.



Porsche sera le principal client du carburant vert. Les autres partenaires du projet sont la société énergétique AME et la société pétrolière ENAP du Chili et la société énergétique italienne Enel.



Le projet pilote 'Haru Oni' dans la province de Magallanes profite des excellentes conditions de vent dans le sud du Chili pour produire du carburant climatiquement neutre à l'aide de l'énergie éolienne verte, précise Siemens Energy.



