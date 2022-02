Siemens Energy : 'solide' au 1er trimestre malgré l'éolien

(CercleFinance.com) - Siemens Energy a fait état mercredi d'une 'solide performance' au titre de son premier trimestre fiscal, clos fin décembre, la vigueur de ses activités dans le gaz et l'électricité ayant permis de compenser en partie les difficultés de sa branche éolienne.



Le groupe allemand a dévoilé ce matin un chiffre d'affaires trimestriel de six milliards d'euros, en baisse de 11,4% à périmètre comparable d'une année sur l'autre, un chiffre qu'il juge en ligne avec ses prévisions.



Sa perte nette sur le trimestre s'est établie à 240 millions d'euros, à comparer avec un bénéfice de 99 millions sur le premier trimestre de l'exercice précédent.



En raison des problèmes rencontrés par sa filiale de turbines éoliennes Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE), l'entreprise dit avoir révisé ses perspectives pour l'exercice en cours, tablant désormais sur une évolution comprise entre -2% à +3% de son chiffre d'affaire annuel à données comparables.



'En tant qu'actionnaire majoritaire, nous allons continuer à soutenir SGRE dans ses efforts visant à redresser son activité d'éoliennes terrestres (onshore), même dans l'environnement de marché difficile actuel', a assuré Christian Bruch, le directeur général de Siemens Energy.



Coté sur l'indice DAX de la Bourse de Francfort, le titre progressait de 2% mercredi matin.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.